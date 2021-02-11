В Казани наказали работников подрядной организации, по вине которых произошли две коммунальные аварии

В Казани привлекли к ответственности работников подрядной организации, по вине которых произошли две коммунальные аварии за один месяц. Проверку провела прокуратура Вахитовского района города, сообщили в надзорном ведомстве по РТ.

Так, 23 ноября 2020 года в ООО «Газпром трансгаз Казань» ЭПУ «Казаньгоргаз» поступила заявка о повреждении газопровода низкого давления на улицах Заслонова — А. Еники. Выяснилось, что его повредили работники ООО НВК «Строй» при прокладке водопровода. В результате было приостановлено газоснабжение семи многоквартирных домов (446 квартир).

Меньше чем через месяц, ночью 18 декабря, сотрудники «НВК-Строй» при выполнении работ по технологическому присоединению ЖК «Нестеровский» к сетям водоснабжения повредили существующий трубопровод. Без воды остались 10 многоквартирных домов и пять административных зданий.

В отношении ответственного сотрудника «НВК-Строй» было возбуждено административное дело по статье о повреждении тепловых сетей, топливопроводов, совершенном по неосторожности. Виновник оштрафован на 2 тыс. рублей. В адрес подрядной организации также внесено представление об устранении нарушений, один сотрудник организации привлечен к дисциплинарной ответственности.