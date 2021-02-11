Facebook начал расследование по массовым попыткам взломать Instagram-аккаунты

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За последнюю неделю пользователи Instagram стали сообщать об участившихся случаях попыток несанкционированного входа в их аккаунты. Facebook начал расследование.

«Когда мы замечаем подозрительную активность, мы уведомляем людей и просим их подтвердить свою учётную запись. Нам известно о жалобах на повышенное число таких уведомлений, и в данный момент мы проводим расследование», — приводит TJ ответ пресс-службы соцсети.

Эксперты считают, что причиной уведомлений могла стать массовая утечка паролей и личных данных из других сервисов, или массовый перебор с помощью ботнет-сетей.

3й день подряд кто-то пытается войти в мой инст. Включил двух-факторку, инст стал уведомлять о каждой попытке входа и предлагать сменить пароль. Ну что ж, теперь он 128 символов... удачи:) — Роман SiN Лось (@sin_ss8) February 5, 2021

В Facebook посоветовали пользователям сменить пароль на более сложный, сменить привязанную к аккаунту почту, подключить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам на восстановление паролей.

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