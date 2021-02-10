Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по защите населения и территории республики от весеннего половодья

Власти Татарстана утвердили план по защите населения и территории республики в период весеннего половодья в 2021 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Обеспечить выполнение плана поручено комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС РТ. До 1 апреля и до 14 мая 2021 года следует предоставить в МЧС РТ информацию о результатах прохождения половодья.

Фото: kzn.ru

Комиссии необходимо организовать выезд сотрудников МЧС в населенные пункты республики, попадающие в зону возможного затопления, для оказания практической и методической помощи, предоставить в ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ характеристики ожидаемого половодья, прогнозы притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада, организовать функционирование временной наблюдательной сети (гидрологических постов) для контроля уровня воды и др.



Контроль за исполнением плана возложен на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана. Также ведомству до 1 июня следует предоставить Кабмину отчет о прохождении половодья.