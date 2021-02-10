Недостроями Зиганшина в Саранске заинтересовались местные покупатели

Как ЧМ помешал Зиганшину достроить дома в Саранске

На недостроенные многоэтажки обанкротившейся компании «СК «Татдорстрой» татарстанского бизнесмена Равиля Зиганшина в Саранске начали находиться покупатели из числа местных бизнесменов. Один из двух недостроев недавно приобрела с торгов мордовская строительная компания «Специализированный застройщик «Вертикаль», выяснило «Реальное время».

Речь идет о 14-этажном жилом доме в гостинично-жилом комплексе «Тавла» в Саранске. Объект достался покупателю за 190,05 млн рублей — изначально он выставлялся на торги вдвое дороже. Второй, расположенный рядом 16-этажный дом пока покупателя не нашел.

«Тавла» расположен рядом с «Мордовия Ареной» — стадионом, построенным к чемпионату мира по футболу. Комплекс также строился к ЧМ — расположенные там гостиницы принимали гостей чемпионата. «Тавла» включает в себя восемь высоток от 14 до 16 этажей. Также рядом находятся школа, детсады и поликлиника. Не считая «зиганшинских», дома там уже сданы — сейчас квартиры здесь продают примерно по 45 тысяч за квадратный метр, это близко к средним ценам по Саранску.

«Тавла» расположен рядом с «Мордовия Ареной» — стадионом, построенным к чемпионату мира по футболу. Фото Ranma Saotome / skyscrapercity.com

Как ранее рассказывало «Реальное время», компания Зиганшина ПСО «Казань» была подрядчиком на строительстве «Мордовия Арены», «Татдорстрой» был субподрядчиком. Параллельно он получил право строить дома в ГЖК «Тавла» — изначально четыре объекта, два гостиничных и два жилых здания. Предполагалось, что объем вложений татарстанцев составит 2,5 млрд рублей. Компания сразу же инвестировала в проект около 1 млрд рублей.

Однако строительство «Мордовия Арены» потребовало гораздо больших ресурсов, чем ожидалось, и «Татдорстрой» стал отставать по срокам. В итоге власти Мордовии инициировали передачу двух гостиничных корпусов на достройку пензенской компании «Термодом».

Два оставшихся объекта так и не были сданы в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что один дом остался недостроенным, а второй не был введен в эксплуатацию из-за несоответствия строительно-монтажных работ, выполненных в здании, утвержденной проектной документации. Согласно отчету об оценке зданий (имеется в распоряжении «Реального времени»), дома действительно находятся в высокой степени готовности — 92—93%, но в то же время в них не завершен ряд работ по монтажу внутренних сетей и отделке. На фотографиях в отчете продемонстрировано и внутреннее состояние домов — голые стены и строительный мусор.

Компания Зиганшина ПСО «Казань» была подрядчиком на строительстве «Мордовия Арены», «Татдорстрой» был субподрядчиком. Фото: Роман Хасаев

Дом ушел к бывшему перевозчику

Компания «СЗ «Вертикаль» не относится к числу лидеров строительного рынка Мордовии — она была создана год назад. Судя по ее сайту, компания занимается строительством жилого комплекса на улице Анны Лусс в Саранске, сдать его планируют в конце 2021 года.

Компания принадлежит на 50% ее директору Юлии Бушукиной (других бизнесов за ней не числится), а еще на 50% — бизнесмену Михаилу Гуськову, который является учредителем ряда небольших компаний в Саранске, работающих в сфере управления недвижимостью. Сам же Гуськов как индивидуальный предприниматель ранее занимался городскими перевозками по маршрутам общественного транспорта — при этом в 2019 году он прекратил работу по маршруту №18 в связи с нехваткой транспортных средств.

Гуськов в разговоре с «Реальным временем» отметил лишь, что СЗ «Вертикаль», возможно, возьмется за достройку этого дома, но не стал комментировать планы более подробно.

Александр Артемьев