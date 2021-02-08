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Правительство РФ поддержало инициативу о предоставлении льгот детям силовиков при поступлении в вузы

06:38, 08.02.2021
Правительство РФ поддержало инициативу о предоставлении льгот детям силовиков при поступлении в вузы
Фото: realnoevremya.ru

Правительство РФ поддержало инициативу депутатов Госдумы от «Единой России» Александра Хинштейна, Василия Пискарева и Вячеслава Никонова о предоставлении льгот детям силовиков при поступлении в находящиеся в ведении МВД и Росгвардии вузы. Об этом сообщают «Известия».

На льготы также смогут рассчитывать дети контрактников в войсках нацгвардии, стаж службы которых не менее 20 лет, а еще дети бывших сотрудников. В документах сказано, что указанные изменения в ст. 71 закона «Об образовании в Российской Федерации» не повлияют на возможность поступления в вузы иных лиц.

В настоящее время преимущество есть у детей военных, и это, по мнению авторов инициативы, создает правовое неравенство.

Ранее сообщалось, что проект был внесен в Госдуму.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование
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