Правительство РФ поддержало инициативу о предоставлении льгот детям силовиков при поступлении в вузы

Правительство РФ поддержало инициативу депутатов Госдумы от «Единой России» Александра Хинштейна, Василия Пискарева и Вячеслава Никонова о предоставлении льгот детям силовиков при поступлении в находящиеся в ведении МВД и Росгвардии вузы. Об этом сообщают «Известия».



На льготы также смогут рассчитывать дети контрактников в войсках нацгвардии, стаж службы которых не менее 20 лет, а еще дети бывших сотрудников. В документах сказано, что указанные изменения в ст. 71 закона «Об образовании в Российской Федерации» не повлияют на возможность поступления в вузы иных лиц.

В настоящее время преимущество есть у детей военных, и это, по мнению авторов инициативы, создает правовое неравенство.

Ранее сообщалось, что проект был внесен в Госдуму.

Маргарита Головатенко