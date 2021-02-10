Назначен новый управляющий Чувашским отделением Сбербанка

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Управляющим Чувашским отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк назначена Анастасия Трутнева, ранее занимавшая должность заместителя управляющего во Владимирском отделении ПАО Сбербанк.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Команде отделения предстоит реализовать амбициозные задачи в области развития финансовых сервисов и сервисов экосистемы на территории Чувашской Республики. Анастасия Трутнева зарекомендовала себя эффективным руководителем, которая способна решать задачи любой сложности. Уверен, что профессиональные навыки и опыт работы Анастасии станут новым стимулом в развитии отделения».

Анастасия Трутнева окончила экономический факультет Иркутской государственной экономической академии по специальности «Финансы и кредит» в 2000 году. В банковской сфере она работает с 2001 года, свою карьеру в Сбербанке она начинала с должности экономиста сектора организации кредитования физических лиц в Байкальском банке ПАО Сбербанк. В 2015 году была назначена на должность директора управления продаж крупному и среднему бизнесу в том же территориальном банке. С 2017 года Анастасия Трутнева являлась заместителем управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»