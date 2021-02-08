В Татарстане с начала года 24 человека пострадали от отравления угарным газом

В Татарстане с начала 2021 года зарегистрировали 12 случаев отравления угарным газом. В результате пострадали 24 человека, из них 9 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Минувшим вечером в результате отравления угарным газом в бане пострадал мужчина 1977 года рождения. Инцидент произошел в селе Юлдуз Чистопольского района РТ. Пострадавший отказался от госпитализации. Причина происшествия устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце января СК РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после отравления в Казани троих детей угарным газом.



Татьяна Леухина