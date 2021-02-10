В январе отток капитала из России сократился на 12%

Центробанк оценил чистый отток капитала частного сектора из России за январь в $8 млрд. По сравнению с январем 2020 года снизился на 12%.

Профицит внешней торговли РФ по итогам января упал на 29,85% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г., до $9,4 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $13,4 млрд, следует из материалов ЦБ.

Фото: ЦБ РФ

В 2020 году чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил $47,8 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса России по итогам прошлого года равнялось $89,4 млрд, что на 45,9% меньше, чем годом ранее.