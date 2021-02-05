Все биатлонисты сборной России получили допуск от WADA к чемпионату мира

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило выступление на чемпионате мира всех российских биатлонистов, указанных в списках от Союза биатлонистов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Всего допуск к турниру получили 12 спортсменов, заявленных от сборной России. Среди допущенных — по шесть спортсменов для мужской и женской части соревнований. В том числе Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Фото: vk.com/russianbiathlon

Ранее из-за многочисленных скандалов связанных с нарушением антидопинговых правил, WADA попросило согласовать список участников от России на чемпионате мира по биатлону.

Мировое первенство пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Российской сборной предстоит выступить на турнире без государственных символов. Россияне выступят в качестве команды Союза биатлонистов России с логотипом организации вместо флага.

Напомним, ранее из-за применения запрещенных веществ была отстранена на 4 года от биатлона российская спортсменка Виктория Коновалова.