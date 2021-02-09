Международную конференцию «Татар Кино» можно будет посетить онлайн через Zoom

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Международная конференция «Татар Кино» состоится 13 февраля в Национальной библиотеке РТ по адресу Пушкина, 86. Мероприятие анонсировал Всемирный форум татарской молодежи в своем профиле в Instagram.

Конференцию проводят Форум татар и Союз татарской молодежи Берлина. Точная программа мероприятия еще неизвестна. Сообщается, что организаторы планируют дискуссию о проблемах популяризации татарского кинематографа и выступления киноэкспертов. Также участники получат информацию об онлайн-платформах с татароязычными фильмами.

Всем желающим предоставлена возможность присоединиться к конференции онлайн с помощью платформы Zoom.

Ранее гендиректор ТНВ Ильшат Аминов сообщил о запуске «татарского Netflix» — нового стримингового сервиса по просмотру сериалов для татароязычной аудитории. Подробнее — в материале «Реального времени».