Международную конференцию «Татар Кино» можно будет посетить онлайн через Zoom
Международная конференция «Татар Кино» состоится 13 февраля в Национальной библиотеке РТ по адресу Пушкина, 86. Мероприятие анонсировал Всемирный форум татарской молодежи в своем профиле в Instagram.
Конференцию проводят Форум татар и Союз татарской молодежи Берлина. Точная программа мероприятия еще неизвестна. Сообщается, что организаторы планируют дискуссию о проблемах популяризации татарского кинематографа и выступления киноэкспертов. Также участники получат информацию об онлайн-платформах с татароязычными фильмами.
Всем желающим предоставлена возможность присоединиться к конференции онлайн с помощью платформы Zoom.
Ранее гендиректор ТНВ Ильшат Аминов сообщил о запуске «татарского Netflix» — нового стримингового сервиса по просмотру сериалов для татароязычной аудитории. Подробнее — в материале «Реального времени».ОбществоКультура Татарстан
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