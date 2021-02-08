В «Роснефти» ответили на расследование о попадании акций Pirelli под управление уроженки Казани

Фото: Тимур Рахматуллин

Пресс-служба «Роснефти» ответила на расследование издания «Важные истории», в котором говорилось, что компания «непрозрачно» приобрела акции Pirelli. Согласно материалу, бумаги в итоге попали под управление компании, которой владеет уроженка Казани.

«Роснефть» никогда не приобретала акции итальянского шинного гиганта Pirelli, передает ответ компании Forbes. Указано, что «Роснефть» только участвовала в привлечении инвестиций.

«Важные истории» рассказали, что 13% Pirelli получила зарегистрированная в Люксембурге за 8 дней до сделки компания Long Term Investments Luxembourg. Ее создала зарегистрированная в Москве компания «Долгосрочные инвестиции». В 2015 году учредителем последней компании стала УК «Регионфинансресурс», которой владела Наталья Богданова из Казани.

Богданова была зарегистрирована в девятиэтажном панельном доме на проспекте Ямашева. В прошлом трудилась начальником бэк-офиса в местной инвестиционной компании, ставшей банкротом в 2009 году. «Важные истории» утверждают, что с середины 2000-х Богданова работала в структурах группы «Регион», близкой к руководству «Роснефти».