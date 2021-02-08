Швеция объявила о высылке российского дипломата вслед за Польшей и Германией

МИД Швеции объявил о намерении выслать из страны российского дипломата. Таким образом Стокгольм ответит на высылку сотрудника Генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге за участие в протестах 23 января.

We have informed the Russian Ambassador that a person from the Russian embassy is asked to leave Sweden. This is a clear response to the unacceptable decision to expel a Swedish diplomat who was only preforming his duties. — Ann Linde (@AnnLinde) February 8, 2021

Аналогичные меры собираются принять в Польше и ФРГ. Дипломатов этих стран также высылают за то, что они присоединились к несанкционированным акциям в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже успела назвать действия европейских коллег необоснованными и недружественными.

Фото: МИД РФ

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».