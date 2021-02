Швеция объявила о высылке российского дипломата вслед за Польшей и Германией

МИД Швеции объявил о намерении выслать из страны российского дипломата. Таким образом Стокгольм ответит на высылку сотрудника Генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге за участие в протестах 23 января.

We have informed the Russian Ambassador that a person from the Russian embassy is asked to leave Sweden. This is a clear response to the unacceptable decision to expel a Swedish diplomat who was only preforming his duties.