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Швеция объявила о высылке российского дипломата вслед за Польшей и Германией

19:51, 08.02.2021
Швеция объявила о высылке российского дипломата вслед за Польшей и Германией
Фото: wikipedia.org

МИД Швеции объявил о намерении выслать из страны российского дипломата. Таким образом Стокгольм ответит на высылку сотрудника Генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге за участие в протестах 23 января.

Аналогичные меры собираются принять в Польше и ФРГ. Дипломатов этих стран также высылают за то, что они присоединились к несанкционированным акциям в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже успела назвать действия европейских коллег необоснованными и недружественными.

Фото: МИД РФ

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

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