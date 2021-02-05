СМИ: Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях в поддержку Навального

Россия выслала трех европейских дипломатов — ФРГ, Польши и Швеции — за участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет портал EU Observer со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, это произошло в то время, пока шла пресс-конференция верховного представителя ЕC по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве. Стороны обсудили ситуацию вокруг Навального, Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом.

Фото: pixabay.com

23 и 31 января в российских городах прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. По данным МВД, на последний митинг в Москве вышли 2 тысячи человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о недопустимости насилия против силовиков на несогласованных акциях. А о разговорах с хулиганами и провокаторами речи быть не может.

