УНИКС в гостях обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС в гостях обыграл саратовский «Автодор» (110:97) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

В первой половине встречи казанцы забросили в корзину соперника 64 очка, оформив решающий задел в игре. В оставшееся время «Автодор» сократил отставание в счете, но команда Димитриса Прифтиса сохранила победный результат.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал капитан Джамар Смит, набравший за игру 29 очков.

Джамар Смит. Фото: vk.com/bcavtodor

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 97:110.