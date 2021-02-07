В этом году столицей «Тотального диктанта» станет Якутск

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году Якутск выбран столицей «Тотального диктанта». Результаты голосования объявил в субботу писатель Дмитрий Глуховский.

Он проведет акцию в городе 10 апреля. Кроме главной площадки в столице Якутии организуют дополнительную студию онлайн-марафона.

Право называться столицей к городу перешло от Санкт-Петербурга, который победил в прошлом году. Якутск получил большинство голосов жюри, обойдя Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.

Фото: Максим Платонов (архив)

Глуховский — автор текста для диктанта в этом году. Писатель уже заявлял, что его текст будет посвящен теме наследия и самореализации женщин.

В связи с избранием Глуховского уже возникал небольшой скандал, когда структуры Россотрудничества отказались проводить акцию за рубежом. По некоторым данным, это обусловлено политической позицией автора.