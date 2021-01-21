В Татарстане выпускникам нужно до 1 февраля подать заявления на ЕГЭ

1 февраля завершается прием заявлений на участие в едином государственном экзамене. Об этом напоминает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В заявлении нужно указать перечень сдаваемых учебных предметов и сроки участия в ЕГЭ. Подать заявление на основании паспорта и СНИЛСа могут сами выпускники или их родители (законные представители). Также заявления могут подать уполномоченные лица — на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

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Выпускникам прошлых лет при подаче заявления нужно предъявить оригиналы документов об образовании или копии документов об образовании, заверенные в установленном порядке, сообщили в ведомстве.

ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля. Досрочная сдача ЕГЭ отменяется. Государственная итоговая аттестация (ГИА) по русскому языку и математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года. Для девятиклассников досрочный период проведения ГИА также отменен.



Ранее СМИ узнали, что весной в Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ).



Татьяна Леухина