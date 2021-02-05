Верховный суд РТ отменил приговор фермеру Роланду Чахмахчеву за «незаконную вырубку леса»

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РТ отменила приговор Нурлатского районного суда в отношении фермера Роланда Чахмахчева, которого приговорили к году лишения свободы условно и 300 тыс. рублей штрафа за чистку сухостоя, назвав ее незаконной вырубкой леса.

Как рассказал «Реальному времени» адвокат Ильшат Гильманов, суд вынес решение направить уголовное дело для дальнейшего рассмотрения в тот же суд в ином составе. Кроме того, вынесено частное определение в адрес председателя Нурлатского райнного суда в связи с допущенными нарушениями при рассмотрении этого дела и вынесении приговора. Обращено внимание на нарушение тайны совещательной комнаты и другие существенные нарушения закона.

«Защита, как и прежде, считает, что уголовное преследование фермера незаконно и необоснованно, он подлежит безусловному оправданию», — подчеркнул Гильманов.

«Реальное время» рассказывало об этой истории. Напомним, 64-летний глава успешного фермерского хозяйства «Дуслык» получил разрешение на вырубку старых деревьев на своем участке вблизи деревни Ахметово, которые могли упасть и спровоцировать пожар. Однако искусственная снегозащитная полоса, указанная в публичной кадастровой карте как земля сельхозназначения, числилась в Минлесхозе РТ землями лесного фонда. Уголовное дело четырежды закрывали за отсутствием состава преступления, но тем не менее предприниматель оказался на скамье подсудимых. Не согласившись с приговором, защита подала апелляцию в Верховный суд республики.