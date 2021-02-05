Обновлен список улиц Казани, откуда сегодня будут вывозить снег

Сегодня в Казани на уборку улиц выйдут 384 дорожных рабочих и 357 единиц специальной техники. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Коммунальные службы будут задействованы в уборке снега на улицах: 8 Марта, Айдарова, Батурина, Бигичева, Гагарина, Мазита Гафури, Николая Ершова, Зорге, Кайбицкой, Кирпичникова, Королева, Кремлевской, Кулахметова, Лесгафта, Меридианной, Минской, Островского, Павлова, Петербургской, Пионерской, Попова, Роторной, Спартаковской, Технической, Фучика, Халева, Чехова, Чуйкова, Шаляпина, Ягодинской, а также с Мамадышского тракта, Фермского шоссе, проспекта Ямашева, площади Свободы и других участков.

Фото: kzn.ru

Всего за сутки было вывезено 11 тыс. тонн снега, в уборке были задействованы 712 единиц спецтехники и 458 дорожных рабочих. На дорогах за сутки использовано 716 тонн противогололедных материалов.

Ранее прокуратура Казани внесла представление в адрес руководителя исполнительного комитета Казани по вопросу значительного количества осадков в виде снега и образования гололедицы. После рассмотрения 4 февраля было принято решение усилить проводимые мероприятия по уборке снега с увеличением числа техники и ручной рабочей силы.

В Бугульминском районе представление об устранении нарушений за ненадлежащую уборку снега получил директор ООО «Бугульма-Сервис». Компания обязана осуществлять сезонную эксплуатацию, санитарную очистку дорог, мостов, тротуаров и лестничных маршей в Бугульме согласно муниципальному контракту.



Ольга Плешкова