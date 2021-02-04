Прокуратура Татарстана заступилась за слабослышащего инвалида

Прокуратура Новошешминского района Татарстана заступилась за инвалида третьей группы, который пожаловался на непредоставление ему технических средств реабилитации. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Надзорное ведомство установило, что 2 ноября 2018 года мужчина обратился в филиал №12 ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ» с заявлением о предоставлении ему сигнализатора звука цифрового с вибрационной и световой индикацией. Устройство предназначается для слабослышащих и глухих людей для информирования людей о таких сигналах, как дверной звонок, звонок домофона, звонок телефона. Также он попросил обеспечить его телевизором с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.

Фото: realnoevremya.ru

Средства реабилитации ему не предоставили до сих пор. За инвалида вступилась прокуратура и внесла в адрес управляющего ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ» представление об устранении нарушений.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Ранее Нижнекамская прокуратура помогла 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны получить положенные лекарства.



Ольга Плешкова