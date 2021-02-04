Эксперт дал совет по улучшению мобильной связи на смартфоне

Чтобы обеспечить хорошую мобильную связь на телефоне, необходимо использовать устройство с двумя сим-картами. Это позволит переключаться между операторами в случае ухудшения связи у одного из них.

«Стабильность и качество связи, скорость мобильного интернета чаще всего зависят именно от зоны покрытия, обеспечиваемой базовыми станциями мобильного оператора и нагрузкой на них», — рассказал агентству «Прайм» директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

По его словам, марка телефона не оказывает существенного влияние на качество мобильной связи, поэтому если с этим возникают проблемы, следует сменить оператора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще одним вариантом устранения перебоев подключения к сети служит ручная смена настроек: если абонент находится в месте, где сигнал 4G слаб или неустойчив, ему следует попытаться установить соединение сначала к сети 3G, а потом к 2G.

Отметим, что в Татарстане за 2020 год построили и модернизировали 1 094 базовых станции сотовой связи. В этом году в республике продолжится работа по подключению интернета в селах республики, ликвидации «белых пятен» на дорогах.

Татьяна Демина