В Татарстане мужчина потерял 600 тысяч, пытаясь заработать на фондовой бирже

Фото: realnoevremya

В Альметьевске мужчина лишился 600 тысяч рублей, пытаясь заработать на фондовой бирже. Он передал деньги мужчинам, выдававшим себя за брокеров.

Мужчине позвонил неизвестный и предложил стать участником фондовой биржи — приобрести иностранную валюту и заработать. Потерпевшему пообещали личное кураторство и предложили внести небольшую сумму денег для приобретения валют и их раскрутки.

Фото: realnoevremya

Плохо понимая систему работы на фондовой бирже, мужчина сообщил данные банковских карт, логины и пароли для входа в личный кабинет. Неизвестный постоянно находился на связи, показывая сумму заработка. Мужчина несколько раз пополнял счет, в итоге перечислив больше 600 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россияне инвестировали около 600 млрд рублей в продукты с «мутной» структурой.

Ольга Плешкова