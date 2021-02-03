По программе «Наш двор» в Казани обновили территории 460 домов

В 2020 году в Казани обновили дворы 460 домов. Всего за пять лет планируется благоустроить все дворы, нуждающиеся в ремонте.

В республиканскую программу «Наш двор» включены больше трех тысяч казанских дворов общей площадью 4 млн кв. м. На их благоустройство пятилетней программой предусмотрено 16,5 млрд рублей. В 2020 году на программу потребовалось 2,7 млрд рублей.

Всего за 10 лет, с 2011 по 2020 годы, в Татарстане отремонтировали дворы 2 965 домов, площадь территорий составила почти 3,5 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в двух районах Казани реконструировали 19 объектов культурного наследия.

Ольга Плешкова