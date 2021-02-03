Ильшат Аминов анонсировал создание телекомпании «Татарстан — 21 век» и онлайн-кинотеатра

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане создают фабрику тиктокеров для детей и молодежи, приступили к созданию телекомпании «Татарстан — 21 век» и онлайн-кинотеатра. Об этом сообщил генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов на коллегии «Татмедиа».

«Наступает эпоха телевидения, она только начинается, сегодня все занимаются визуализацией контента, от блогеров до детских журналов», — отметил он.



Аудитория ТНВ составляет 7 млн абонентов в 418 населенных пунктах РФ, потенциальная аудитория — 27 млн человек, сообщил Аминов. Рост подписчиков телеканала и Instagram составил за прошлый год 25%. В TikTok у ТНВ 3 800 подписчиков.

Ильшат Аминов также отметил, что работники СМИ из высокооплачиваемых переместились в среднюю категорию. По его словам, талантливые журналисты уходят в обслуживающий персонал, где средняя зарплата выше, чем по рынку СМИ. Сам руководитель телекомпании пообещал «сделать все, чтобы престиж журналистской профессии был восстановлен».