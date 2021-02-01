Новости общества

13:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани заработает восьмая государственная ветклиника

12:52, 01.02.2021
В Казани заработает восьмая государственная ветклиника
Фото: kzn.ru

В феврале в Казани заработает восьмая государственная ветеринарная клиника. Она будет располагаться в Советском районе Казани по адресу Шуртыгина, 4.

Услуги по профилактике особо опасных болезней животных там можно будет получить бесплатно. Остальные услуги будут оказываться по официально утвержденным расценкам.

Фото: kzn.ru

«Важный плюс — это бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства и других опасных инфекций. Не все владельцы домашних животных могут позволить себе обслуживание в коммерческих ветеринарных клиниках, а государственные клиники предоставляют такие услуги бесплатно», — сказал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Ранее в исполкоме Казани отчитались о работе по ветеринарному контролю.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем