В Казани заработает восьмая государственная ветклиника

В феврале в Казани заработает восьмая государственная ветеринарная клиника. Она будет располагаться в Советском районе Казани по адресу Шуртыгина, 4.

Услуги по профилактике особо опасных болезней животных там можно будет получить бесплатно. Остальные услуги будут оказываться по официально утвержденным расценкам.

Фото: kzn.ru

«Важный плюс — это бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства и других опасных инфекций. Не все владельцы домашних животных могут позволить себе обслуживание в коммерческих ветеринарных клиниках, а государственные клиники предоставляют такие услуги бесплатно», — сказал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Ранее в исполкоме Казани отчитались о работе по ветеринарному контролю.

Ольга Плешкова