Сбербанк существенно расширил сеть магазинов в сельской местности с возможностью оплаты услуг ЖКХ и связи

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк расширило сеть торговых точек в сельской местности с возможностью оплаты услуг ЖКХ и связи прямо на кассах магазинов. Теперь татарстанцам доступны современные финансовые сервисы в 95 удаленных населенных пунктах.

Прием платежей осуществляется с помощью чтения штрих-кода с квитанции или путем выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина. В подтверждение факта оплаты клиенту выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия равна комиссии по безналичным операциям в офисах банка. Отличительной особенностью сервиса в сельских магазинах является возможность оплаты платежей с использованием банковской карты любого банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо совершить любую покупку, предъявив на кассе карту Сбербанка платежных систем Visa, Mastercard, или МИР, и сообщить кассиру о необходимости снятия наличных денежных средств или оплате услуг ЖКХ. За одну транзакцию можно снять с карты в магазине не более 5000 тысяч рублей. При снятии наличных нужно ввести ПИН-код вашей банковской карты. Комиссия за снятие наличных не взимается.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сбербанк заботится о клиентах, которые проживают в удаленных и малонаселенных пунктах республики. Наша система дает возможность принимать платежи услуг ЖКХ и связи через онлайн-кассы, установленные в магазинах. Благодаря сервису, жители сельской местности, в которой нет офисов банка, могут совершать различные платежи. Помимо сервиса оплаты услуг ЖКХ и связи, в торговых точках также можно снять наличные средства с банковских карт».

Список адресов торговых точек с возможностью оплаты услуг ЖКХ и связи на кассах:

Верхнеуслонский р-н, с. Ямбулатово ул. Центральная 7;

Верхнеуслонский р-н, с. Студенец, ул. Ул. Центральная,30д;

Верхнеуслонский р-н, с. Коргуза, ул. Центральная, дом 5;

Верхнеуслонский р-н, с. Большие Меми, ул. Центральная, дом 2;

Верхнеуслонский р-н, с. Канаш, ул. Центральная, дом 3;

Кукморский р-н, с. Ядыгерь, ул. Ленина, дом 17в;

Кукморский р-н, с. Ташлы-Елга, ул. Береговая, д.15;

Кукморский р-н, с. Татарская Тулба ул. Центральная,д.80

Кукморский р-н, с. Копки ул. Советская, Домовладение 16,в

Алькеевский р-н, с. Юхмачи ул. Кооперативная, Владение 12а

Алькеевский р-н, с. Шибаши ул. Центральная 28а

Алькеевский р-н, с. Базарные Матаки ул. Солнечная 20

Алькеевский р-н, с. Тяжбердино ул. Центральная 34а

Ютазинский р-н, с. Ютаза ул. Советская, д.23

Ютазинский р-н, с. Байларово ул. Тукая д.39

Лениногорский р-н, с. Шугурово ул. Ленина, Дом 22

Агрызский р-н, с. Терси ул. Центральная, 138 А

Агрызский р-н, с. Сарсак — Омга ул. К. Маркса, Дом 37А

Азнакаевский р-н, с. Татарский Шуган ул. Ленина, Здание 35

Азнакаевский р-н, с. Тумутук ул. Тельмана д.64

Азнакаевский р-н, с. Урсаево ул. Советская д.20

Альметьевский р-н, с. Старая Михайловка ул. Автомобильная, 42А

Альметьевский р-н, с. Кузайкино ул. Советская, 43а

Альметьевский р-н, с. Кузайкино ул. Хрусталева 16

Альметьевский р-н, с. Кама-Исмагилово ул. Ленина, Домовладение 93

Альметьевский р-н, д. Ирекле ул. Лесная д.42 А

Альметьевский р-н, с. Нижнее Абдулово ул. Ленина 94

Альметьевский р-н, с. Елхово ул. Советская 67

Альметьевский р-н, с. Борискино ул. Центральная, Дом 63

Альметьевский р-н, с. Новое Суркино ул. Центральная, 13 А

Арский р-н, с. Старое Чурилино ул. Школьная, Здание 34

Бавлинский р-н, с. Удмуртские ташлы ул. Ленина 61В

Бавлинский р-н, с. Татарский Кандыз ул. ул. Гафиятуллина д.30

Бавлинский р-н, с. Алексеевка ул. Советская, д.51В

Балтасинский р-н, с. Ципья ул. Дмитровская, 22

Высокогорский р-н, с. Ильино ул. Центральная, Дом 27 А

Высокогорский р-н, ж/д разъезда Куркачи ул. Горького, Дом 1

Елабужский р-н, с. Старый Юраш ул. Школьная, Дом 35,

Елабужский р-н, с. Морты ул. Центральная, Дом 2,

Елабужский р-н, с. Колосовка ул. Центральная, Дом 19

Заинский р-н, с. Новое Маврино ул. Дорожная, дом 13А

Заинский р-н, с. Верхние Шипки ул. Школьная, д.5

Заинский р-н, с. Имянлебаш ул. Центральная д.66а

Заинский р-н, с. Савалеево ул. Центральная 12

Зеленодольский р-н, с. Урняк ул. Центральная, д.53

Зеленодольский р-н, с. Новая Тура ул. Луговая, д.20Б

Зеленодольский р-н, с. Молвино ул. Центральная, Дом 17б

Зеленодольский р-н, с. Большие Ачасыры ул. Ленина, 42

Зеленодольский р-н, с. Акзигитово ул. Кооперативная, 17

Лаишевский р-н, с. Столбище ул. Советская, Дом 114

Лаишевский р-н, с. Сокуры заправка Ирбис

Лаишевский р-н, с. Пелево ул. Советская, Дом 19

Мамадышский р-н, с. Камский Леспромхоз ул. Заводская, дом 1 А

Мамадышский р-н, с. Новый ул. Магистральная д.72 А

Мамадышский р-н, с. Сотово ул. Молодежная 1Д

Менделеевский р-н, с. Тураево ул. Центральная, Дом 46

Мензелинский р-н с. Татарская Мушуга ул.Коммунистическая, Дом 2

Мензелинский р-н, совхоза им. Воровского ул.Центральная, Дом 22

Мензелинский р-н, с. Наратлы-Кичу ул. Карла Маркса д.8а

Муслюмовский р-н, с. Шуганка ул. Ленина, дом 8а

Муслюмовский р-н, с. Тойгильдино ул. Тукая, Дом 42

Муслюмовский р-н, с. Новые Усы ул. Советская, Дом 37б

Муслюмовский р-н, с. Митряево ул. Кооперативная, Дом 60 корп А

Муслюмовский р-н. с. Кряш-Шуран ул. Центральная, Дом 13а

Муслюмовский р-н, с. Верхний Табын ул. Тукая, д. 200

Муслюмовский р-н, с. Баюково ул. Сарашлы, Дом 2корп 1

Муслюмовский р-н, с. Симяково ул. Центральная 13 а

Муслюмовский р-н, с. Татарское Булярово ул. Дружбы, 30а

Нижнекамский р-н. с. Шереметьевка ул. Садовая, Дом 3

Нижнекамский р-н, с. Трудовой ул. Пролетарская, Дом 12

Нижнекамский р-н, с. Сухарево ул. Советская, Дом 1

Нижнекамский р-н, с. Кулмакса ул. Центральная, д.27

Нижнекамский р-н, с. Кармалы ул. Ленина, Дом 12

Нижнекамский р-н, с. Борок ул. Центральная, Дом 138Б

Нижнекамский р-н, с. Благодатная ул. Юности, Здание 28А

Нижнекамский р-н, с. Верхние Челны ул. Джалиля д.32а

Нижнекамский р-н, с. Елантово ул. Нагорная, Дом 2

Новошешминский р-н. с. Татарское Утяшкино ул.Центральная, Домовладение 28

Нурлатский р-н, с. Аксумла ул. Центральная, Домовладение 49

Нурлатский р-н, с. Чулпаново ул. Центральная зд.12

Сабинский район, с. Богатые Сабы ул. Закирова д.102

Сармановский р-н. с. Чукмарлы ул. Советская, Здание 20

Сармановский р-н, с. Старый Мензелябаш ул. Ленина, Дом 59

Сармановский р-н, с. Старый Кашир ул. Комсомола, Дом 2

Сармановский р-н, с. Сарайлы ул. М. Джалиля, Дом 36а

Сармановский р-н, с. Саклов-Баш ул. Ленина, Дом 95А

Сармановский р-н, с. Муртыш — Тамак ул. Советская, Дом 76

Сармановский р-н, с. Кутемели ул. Гагарина, Дом 38а

Сармановский р-н, с. Дусюмово ул. Советская, Дом 23а

Спасский р-н, с. Чэчэкле ул. Центральная, д.8А

Спасский р-н, с. Кузнечиха ул. Больничный городок

Тукаевский р-н, с. Старый Дрюш ул. Тукая, 7

Тукаевский р-н, с. Семекеево ул. Айдара Биктимирова, д.43

Тукаевский р-н, с. Новотроицкое ул. Ленина, Дом 16а

Тюлячинский район, с. Максабаш ул. Татарстан, дом 23а.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»