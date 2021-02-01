Сбербанк существенно расширил сеть магазинов в сельской местности с возможностью оплаты услуг ЖКХ и связи
Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк расширило сеть торговых точек в сельской местности с возможностью оплаты услуг ЖКХ и связи прямо на кассах магазинов. Теперь татарстанцам доступны современные финансовые сервисы в 95 удаленных населенных пунктах.
Прием платежей осуществляется с помощью чтения штрих-кода с квитанции или путем выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина. В подтверждение факта оплаты клиенту выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия равна комиссии по безналичным операциям в офисах банка. Отличительной особенностью сервиса в сельских магазинах является возможность оплаты платежей с использованием банковской карты любого банка.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо совершить любую покупку, предъявив на кассе карту Сбербанка платежных систем Visa, Mastercard, или МИР, и сообщить кассиру о необходимости снятия наличных денежных средств или оплате услуг ЖКХ. За одну транзакцию можно снять с карты в магазине не более 5000 тысяч рублей. При снятии наличных нужно ввести ПИН-код вашей банковской карты. Комиссия за снятие наличных не взимается.
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Сбербанк заботится о клиентах, которые проживают в удаленных и малонаселенных пунктах республики. Наша система дает возможность принимать платежи услуг ЖКХ и связи через онлайн-кассы, установленные в магазинах. Благодаря сервису, жители сельской местности, в которой нет офисов банка, могут совершать различные платежи. Помимо сервиса оплаты услуг ЖКХ и связи, в торговых точках также можно снять наличные средства с банковских карт».
Список адресов торговых точек с возможностью оплаты услуг ЖКХ и связи на кассах:
- Верхнеуслонский р-н, с. Ямбулатово ул. Центральная 7;
- Верхнеуслонский р-н, с. Студенец, ул. Ул. Центральная,30д;
- Верхнеуслонский р-н, с. Коргуза, ул. Центральная, дом 5;
- Верхнеуслонский р-н, с. Большие Меми, ул. Центральная, дом 2;
- Верхнеуслонский р-н, с. Канаш, ул. Центральная, дом 3;
- Кукморский р-н, с. Ядыгерь, ул. Ленина, дом 17в;
- Кукморский р-н, с. Ташлы-Елга, ул. Береговая, д.15;
- Кукморский р-н, с. Татарская Тулба ул. Центральная,д.80
- Кукморский р-н, с. Копки ул. Советская, Домовладение 16,в
- Алькеевский р-н, с. Юхмачи ул. Кооперативная, Владение 12а
- Алькеевский р-н, с. Шибаши ул. Центральная 28а
- Алькеевский р-н, с. Базарные Матаки ул. Солнечная 20
- Алькеевский р-н, с. Тяжбердино ул. Центральная 34а
- Ютазинский р-н, с. Ютаза ул. Советская, д.23
- Ютазинский р-н, с. Байларово ул. Тукая д.39
- Лениногорский р-н, с. Шугурово ул. Ленина, Дом 22
- Агрызский р-н, с. Терси ул. Центральная, 138 А
- Агрызский р-н, с. Сарсак — Омга ул. К. Маркса, Дом 37А
- Азнакаевский р-н, с. Татарский Шуган ул. Ленина, Здание 35
- Азнакаевский р-н, с. Тумутук ул. Тельмана д.64
- Азнакаевский р-н, с. Урсаево ул. Советская д.20
- Альметьевский р-н, с. Старая Михайловка ул. Автомобильная, 42А
- Альметьевский р-н, с. Кузайкино ул. Советская, 43а
- Альметьевский р-н, с. Кузайкино ул. Хрусталева 16
- Альметьевский р-н, с. Кама-Исмагилово ул. Ленина, Домовладение 93
- Альметьевский р-н, д. Ирекле ул. Лесная д.42 А
- Альметьевский р-н, с. Нижнее Абдулово ул. Ленина 94
- Альметьевский р-н, с. Елхово ул. Советская 67
- Альметьевский р-н, с. Борискино ул. Центральная, Дом 63
- Альметьевский р-н, с. Новое Суркино ул. Центральная, 13 А
- Арский р-н, с. Старое Чурилино ул. Школьная, Здание 34
- Бавлинский р-н, с. Удмуртские ташлы ул. Ленина 61В
- Бавлинский р-н, с. Татарский Кандыз ул. ул. Гафиятуллина д.30
- Бавлинский р-н, с. Алексеевка ул. Советская, д.51В
- Балтасинский р-н, с. Ципья ул. Дмитровская, 22
- Высокогорский р-н, с. Ильино ул. Центральная, Дом 27 А
- Высокогорский р-н, ж/д разъезда Куркачи ул. Горького, Дом 1
- Елабужский р-н, с. Старый Юраш ул. Школьная, Дом 35,
- Елабужский р-н, с. Морты ул. Центральная, Дом 2,
- Елабужский р-н, с. Колосовка ул. Центральная, Дом 19
- Заинский р-н, с. Новое Маврино ул. Дорожная, дом 13А
- Заинский р-н, с. Верхние Шипки ул. Школьная, д.5
- Заинский р-н, с. Имянлебаш ул. Центральная д.66а
- Заинский р-н, с. Савалеево ул. Центральная 12
- Зеленодольский р-н, с. Урняк ул. Центральная, д.53
- Зеленодольский р-н, с. Новая Тура ул. Луговая, д.20Б
- Зеленодольский р-н, с. Молвино ул. Центральная, Дом 17б
- Зеленодольский р-н, с. Большие Ачасыры ул. Ленина, 42
- Зеленодольский р-н, с. Акзигитово ул. Кооперативная, 17
- Лаишевский р-н, с. Столбище ул. Советская, Дом 114
- Лаишевский р-н, с. Сокуры заправка Ирбис
- Лаишевский р-н, с. Пелево ул. Советская, Дом 19
- Мамадышский р-н, с. Камский Леспромхоз ул. Заводская, дом 1 А
- Мамадышский р-н, с. Новый ул. Магистральная д.72 А
- Мамадышский р-н, с. Сотово ул. Молодежная 1Д
- Менделеевский р-н, с. Тураево ул. Центральная, Дом 46
- Мензелинский р-н с. Татарская Мушуга ул.Коммунистическая, Дом 2
- Мензелинский р-н, совхоза им. Воровского ул.Центральная, Дом 22
- Мензелинский р-н, с. Наратлы-Кичу ул. Карла Маркса д.8а
- Муслюмовский р-н, с. Шуганка ул. Ленина, дом 8а
- Муслюмовский р-н, с. Тойгильдино ул. Тукая, Дом 42
- Муслюмовский р-н, с. Новые Усы ул. Советская, Дом 37б
- Муслюмовский р-н, с. Митряево ул. Кооперативная, Дом 60 корп А
- Муслюмовский р-н. с. Кряш-Шуран ул. Центральная, Дом 13а
- Муслюмовский р-н, с. Верхний Табын ул. Тукая, д. 200
- Муслюмовский р-н, с. Баюково ул. Сарашлы, Дом 2корп 1
- Муслюмовский р-н, с. Симяково ул. Центральная 13 а
- Муслюмовский р-н, с. Татарское Булярово ул. Дружбы, 30а
- Нижнекамский р-н. с. Шереметьевка ул. Садовая, Дом 3
- Нижнекамский р-н, с. Трудовой ул. Пролетарская, Дом 12
- Нижнекамский р-н, с. Сухарево ул. Советская, Дом 1
- Нижнекамский р-н, с. Кулмакса ул. Центральная, д.27
- Нижнекамский р-н, с. Кармалы ул. Ленина, Дом 12
- Нижнекамский р-н, с. Борок ул. Центральная, Дом 138Б
- Нижнекамский р-н, с. Благодатная ул. Юности, Здание 28А
- Нижнекамский р-н, с. Верхние Челны ул. Джалиля д.32а
- Нижнекамский р-н, с. Елантово ул. Нагорная, Дом 2
- Новошешминский р-н. с. Татарское Утяшкино ул.Центральная, Домовладение 28
- Нурлатский р-н, с. Аксумла ул. Центральная, Домовладение 49
- Нурлатский р-н, с. Чулпаново ул. Центральная зд.12
- Сабинский район, с. Богатые Сабы ул. Закирова д.102
- Сармановский р-н. с. Чукмарлы ул. Советская, Здание 20
- Сармановский р-н, с. Старый Мензелябаш ул. Ленина, Дом 59
- Сармановский р-н, с. Старый Кашир ул. Комсомола, Дом 2
- Сармановский р-н, с. Сарайлы ул. М. Джалиля, Дом 36а
- Сармановский р-н, с. Саклов-Баш ул. Ленина, Дом 95А
- Сармановский р-н, с. Муртыш — Тамак ул. Советская, Дом 76
- Сармановский р-н, с. Кутемели ул. Гагарина, Дом 38а
- Сармановский р-н, с. Дусюмово ул. Советская, Дом 23а
- Спасский р-н, с. Чэчэкле ул. Центральная, д.8А
- Спасский р-н, с. Кузнечиха ул. Больничный городок
- Тукаевский р-н, с. Старый Дрюш ул. Тукая, 7
- Тукаевский р-н, с. Семекеево ул. Айдара Биктимирова, д.43
- Тукаевский р-н, с. Новотроицкое ул. Ленина, Дом 16а
- Тюлячинский район, с. Максабаш ул. Татарстан, дом 23а.
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