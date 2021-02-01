Казанцы возмущены невывозом снега с тротуаров после уборки крыш

Горожане возмущены невывозом снега с тротуаров после уборки крыш, отметили во время «делового понедельника».

С начала года сотрудники УАТИ обследовали свыше 4 тыс. объектов в городе, выявили 791 нарушение: зафиксировали неудовлетворительное состояние 209 кровель, 290 фактов несвоевременной очистки дорог, обнаружили 292 несогласованных места складирования снега.

Больше половины нарушений были устранены во время проверки. По итогам проверок составили 102 протокола: 16 на юридические организации, 84 — на должностных лиц. Наказаны рублем 38 коммерческих организаций, 46 УК, 17 подрядчиков.

Ранее в Казани рабочий погиб после того, как на него обрушилась ледяная глыба.

Ольга Плешкова