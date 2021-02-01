Эксперты составили февральский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Казани

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Казани в феврале стал менеджер по продажам, который может зарабатывать до 150 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что опыт работы должен быть от 3 лет, а финальный доход будет складываться от фиксированного оклада и процента от продаж. Об этом сообщил сервис «Работа.ру», который составил февральский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда.



Далее идет менеджер по выкупу подержанных автомобилей — его зарплата в месяц составит от 100 тыс. рублей. Он должен будет принимать и проводить внешний осмотр автомобилей, а также заключать договора купли-продажи. Также от 100 тыс. может получать автомеханик, среди требований к которому: опыт от года, среднее специальное образование и знание устройства автомобиля. Вакансия предполагает сдельную оплату труда и график 2/2.

От 90 тыс. предлагается менеджеру по региональному развитию с опытом работы от 3 лет. Его обязанности: развитие клиентской базы, презентация продукта и контроль за поставками.

Напомним, в Татарстане за январь появилось более трехсот вакансий, на которых работникам предлагают платить от 180 тысяч рублей в месяц. Чаще всего высокие зарплаты предлагают в таких сферах, как «Продажи», «ИТ, телеком» и «Строительство».