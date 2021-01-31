СМИ рассказали о мужчине, который пытался покончить с собой в центре Москвы

Житель Москвы пытался покончить с собой в центре Москвы. Ему оказали помощь прохожие и находившийся неподалеку сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России.

Случившееся не связано с протестами. По данным источника «Интерфакса», пострадавший оказался жертвой мошенников. Пожилого мужчину обманули при проведении сделки с недвижимостью. Он не смог доказать свою правоту и отчаялся.

Кроме того, у мужчины было хроническое бредовое расстройство — паранойя. Он состоял на учете в одном из столичных психоневрологических диспансеров.

Напомним, инцидент произошел сегодня днем. Мужчину госпитализировали.

Татьяна Леухина