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СМИ рассказали о мужчине, который пытался покончить с собой в центре Москвы

18:24, 31.01.2021
СМИ рассказали о мужчине, который пытался покончить с собой в центре Москвы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Житель Москвы пытался покончить с собой в центре Москвы. Ему оказали помощь прохожие и находившийся неподалеку сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России.

Случившееся не связано с протестами. По данным источника «Интерфакса», пострадавший оказался жертвой мошенников. Пожилого мужчину обманули при проведении сделки с недвижимостью. Он не смог доказать свою правоту и отчаялся.

Кроме того, у мужчины было хроническое бредовое расстройство — паранойя. Он состоял на учете в одном из столичных психоневрологических диспансеров.

Напомним, инцидент произошел сегодня днем. Мужчину госпитализировали.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия
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