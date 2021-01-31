СМИ: в центре Москвы мужчина пытался покончить с собой

В Москве, около станции метро «Тверская», мужчина попытался покончить с собой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ему поспешили на помощь прохожие. Сейчас, по данным telegram-канала «112», мужчину госпитализировали, он находится в реанимации.



Связан ли инцидент с акцией, проходящей сегодня в Москве, неизвестно.

По данным МВД, на несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального в российской столице вышли 2 тысячи человек.