Новости общества

16:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: в центре Москвы мужчина пытался покончить с собой

16:37, 31.01.2021
СМИ: в центре Москвы мужчина пытался покончить с собой
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Москве, около станции метро «Тверская», мужчина попытался покончить с собой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ему поспешили на помощь прохожие. Сейчас, по данным telegram-канала «112», мужчину госпитализировали, он находится в реанимации.

Связан ли инцидент с акцией, проходящей сегодня в Москве, неизвестно.

По данным МВД, на несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального в российской столице вышли 2 тысячи человек.

ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем