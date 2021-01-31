Соцсети: в Казани автобус застрял на трамвайных путях, пытаясь объехать пробку

В Казани сегодня днем водитель автобуса хотел объехать пробку по трамвайным рельсам, но застрял в снегу. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Копылова в Авиастроительном районе. Здесь же днем на проезжую часть упал строительный кран. Он зацепился за мост, когда под ним проезжал грузовик КАМАЗ.



Фото: скриншот

В этом месте движение оказалось затруднено, образовалась пробка.

Татьяна Леухина