Соцсети: в Казани автобус застрял на трамвайных путях, пытаясь объехать пробку
В Казани сегодня днем водитель автобуса хотел объехать пробку по трамвайным рельсам, но застрял в снегу. Об этом сообщается в соцсетях.
Инцидент произошел на улице Копылова в Авиастроительном районе. Здесь же днем на проезжую часть упал строительный кран. Он зацепился за мост, когда под ним проезжал грузовик КАМАЗ.
В этом месте движение оказалось затруднено, образовалась пробка.
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