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Соцсети: в Казани автобус застрял на трамвайных путях, пытаясь объехать пробку

17:50, 31.01.2021
Соцсети: в Казани автобус застрял на трамвайных путях, пытаясь объехать пробку
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани сегодня днем водитель автобуса хотел объехать пробку по трамвайным рельсам, но застрял в снегу. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Копылова в Авиастроительном районе. Здесь же днем на проезжую часть упал строительный кран. Он зацепился за мост, когда под ним проезжал грузовик КАМАЗ.

Фото: скриншот

В этом месте движение оказалось затруднено, образовалась пробка.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествияБизнесТранспортАвто Татарстан
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