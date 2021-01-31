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В Казани возбудили уголовное дело после смерти рабочего от ледяной глыбы

01:22, 31.01.2021
В Казани возбудили уголовное дело после смерти рабочего от ледяной глыбы
Фото: Илья Репин

В Казани возбудили уголовное дело после того, как на территории производственной базы на улице Тэцевской на 50-летнего рабочего рухнула ледяная глыба. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Татарстану.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». По предварительным данным, рабочий убирал лед с карниза здания базы, стоя на стремянке. Одна из глыб упала на него. Мужчина умер на месте.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани рабочий погиб после того, как на него обрушилась ледяная глыба.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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