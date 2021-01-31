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Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до +1 градуса

06:24, 31.01.2021
Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до +1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 31 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами мокрый снег. В отдельных районах метель. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, юго-восточный 7—12 м/с, днем местами порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -4... +1 градусов. В Казани — от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +1°С до -2°С.

Общество Татарстан
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