За январь в Татарстане сдано 241,5 тыс. квадратных метров жилья

В Татарстане в 2021 году планируют построить не менее 2 млн 670 тыс. квадратных метров жилья. На сегодня уже сдано 241,5 тыс. квадратных метров или 9% от плана, доложил на субботнем совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Фото: realnoevremya.ru

Коммерческие застройщики должны ввести 164 дома дома площадью более 1 млн 200 тыс. квадратных метров. На 28 января введено в эксплуатацию 17 домов, что составляет 6,4% от плана.

Ранее в Татарстане утвердили 8 республиканских программ по строительству и капитальному ремонту.



Ольга Плешкова