В центре Москвы 31 января закроют семь станций метро

В центре Москвы в воскресенье, 31 января, с 8:00 закроют семь станций метро: «Александровский сад, «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Это связано с распространением в интернете и СМИ призывов к гражданам к участию в несанкционированных акциях.

Источник: 77.мвд.рф

«Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве. В ведомстве также напомнили, что призывы и участие в несогласованных акциях могут повлечь уголовную ответственность.

В МВД по Татарстану также предупредили жителей республики об ответственности за призывы к участию в несанкционированной акции 31 января в СМИ и соцсетях.



Татьяна Демина