В интернет-банке Ак Барс Банка доступен онлайн-контроль за движением международного платежа

Клиентам Ак Барс Банка доступен новый сервис «Трекер валютного платежа», позволяющий в режиме онлайн отслеживать маршрут платежа, отправленного по системе SWIFT (18+). Бесплатный сервис доступен в системах Ак Барс Бизнес Драйв и Ак Барс Бизнес Онлайн.

Трекер позволяет клиентам банка контролировать прохождение валютных платежей, видеть этапы их обработки банками-корреспондентами и момент зачисления средств конечному получателю, а также понимать, какая комиссия и кем именно была списана.

Онлайн-контроль за движением международного платежа стал доступным благодаря подключению Ак Барс Банка к инновационному сервису в сфере международных расчетов SWIFT GPI. Чтобы воспользоваться услугой в онлайн-банке, необходимо в списке платежей выбрать нужный платеж со статусом «Исполнен» и нажать кнопку «Отследить платеж». На экране отобразится маршрут движения платежа.

ПАО «АК БАРС» БАНК



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