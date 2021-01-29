Прокуратура рассказала о причинах возгорания газовой трубы в Набережных Челнах

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Прокуратура проверила сообщения о загоревшейся в начале января газовой трубе в Набережных Челнах. Ведомство считает виновными в происшествии двух слесарей ООО «ВолгоПромГаз».

Возгорание произошло 13 января в 14.43 по адресу: Набережные Челны, пос. ГЭС, д. 9/5. В результате пожара сгорел дощатый пол на балконе квартиры №183 на площади 1 кв. м, уточняют в прокуратуре.

Причиной воспламенения газа могла стать искра, образовавшаяся при обломе болта во время протяжки фланцевого соединения, считают в надзорном ведомстве. В этом случае виноваты слесари по ремонту и эксплуатации газового оборудования, которые нарушили требования безопасности.

Уточняется, что рабочие также не сообщили об утечке в ЭПУ «Челныгаз», как должны были сделать по инструкции, а попытались устранить аварию своими силами.

В ООО ПКФ «Жилкомсервис» прокуратура обнаружила отсутствие актов выполненных работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования, что также является нарушением.

В адрес руководителей ООО «ВолгоПромГаз» и ООО ПКФ «Жилкомсервис» внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.