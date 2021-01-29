Детский яхт-клуб в Зеленодольске могут закрыть из-за недостатка денег

Детский «Яхт-клуб «Дельфин» в Зеленодольске собираются реогранизовать и присвоить ему статус школы олимпийского резерва местной автономной некоммерческой организации. Клуб, созданный 10 лет назад по инициативе главы холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова и руководства Зеленодольского завода имени А.М. Горького, оказался в сложном финансовом положении.



Как рассказал «Реальному времени» экс-директор яхт-клуба «Дельфин» Владимир Кириллов, у завода нет денег на содержание клуба, а плата родителей — 500 рублей в месяц покрывает только расходы на канцелярию. Тренеры постепенно уходят в более перспективные места. При этом яхт-клуб решает серьезную социальную проблему внешкольной занятости зеленодольских детей. Если его закроют, 120 подростков от 8 до 17 лет просто окажутся на улице.

Фото: zelenodolsk.ru

Федерация парусного спорта республики заинтересована в том, чтобы превратить АНО «Яхт-клуб «Дельфин» в республиканскую школу парусного спорта, причем — в школу олимпийского резерва, а кроме того, открыть в республике «еще несколько детских парусных секций». Однако для «олимпийского статуса» сегодняшних достижений воспитанников «Дельфина» недостаточно — немного не дотягивает до необходимого число медалей и разрядников.

Подробнее о том, что станет с клубом, читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова