Прокуратура Челнов провела проверку после повреждения автомобиля наледью с балкона

В Челнах после сообщений в соцсетях о повреждении автомобиля снежной глыбой прокуратура проверила исполнение жилищного законодательства в ООО УК «Ремжилстрой».



Утром 25 января во дворе одного из домов работники подрядной организации — ООО «ЖЭУ-18» обнаружили поврежденный снегом и наледью автомобиль Hyundai Elantra. Снег упал с козырька балкона одной из квартир на пятом этаже, сообщает прокуратура республики.

Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны своевременно очищать снежные навесы на всех видах кровель, с балконов и козырьков во избежание чрезвычайных ситуаций. Так, «Ремжилстрой» не предупредил население о возможном сходе снега и наледи с кровли и не обеспечил ограждение опасной зоны, а еще не провели разъяснительную работу с собственником квартиры №113, не обеспечили защиту козырька балкона.

Фото: realnoevremya.ru

В адрес директора «Ремжилстрой» внесено представление о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на рассмотрении.

Маргарита Головатенко