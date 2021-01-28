Минцифры РТ предложило запустить программу «Стань online-предпринимателем»

Минцифры РТ предложило запустить в республике программу «Стань online-предпринимателем». Она позволит вовлечь в новую цифровую экономику до 10 тыс. жителей Татарстана, сообщил на итоговой коллегии ведомства министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

В Минцифры отметили, что в 2020 году цифровым компетенциям обучились более 22 тыс. татарстанцев. В развитие человеческого капитала инвестировано 213 млн рублей.

«В данной работе мы заняли первое место в России, опередив Москву и Санкт-Петербург», — обратил внимание Хайруллин.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день в Татарстане в IT-отрасли занято более 3% от общей численности работающего населения.

