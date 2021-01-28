В Татарстане в IT-отрасли занято более 3% от общей численности работающего населения

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане в IT-отрасли занято более 3% от общей численности работающего населения, сообщил на итоговой коллегии Минцифры РТ его руководитель Айрат Хайруллин.

Набирают обороты Ozon, Wildberries, компания KazanExpress, которая создана в Татарстане три года назад. Всего на KazanExpress зарегистрированы и продают 2,4 тыс. татарстанских продавцов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Лидируют по количеству интернет-продавцов на 10 тыс. жителей Ютазинский район, Бавлинский район, Казань, Балтасинский, Зеленодольский, Лениногорский районы, Набережные Челны и Альметьевск.