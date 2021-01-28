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Минниханов впервые прокомментировал прошедшие 23 января акции в поддержку Навального

11:09, 28.01.2021
Минниханов впервые прокомментировал прошедшие 23 января акции в поддержку Навального
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстан Рустам Минниханов впервые отреагировал на прошедшие в РТ 23 января акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, за протестами стоят «деструктивные силы и пытаются воспользоваться любым моментом», в том числе используют «запрещенные приемы», поскольку привлекают молодежь.

Минниханов считает, что акции связаны в том числе с подготовкой к предстоящими осенью выборами в Госдуму. Он отметил, что нужно реагировать на все поступающие на счет этого сигналы.

Ранее сообщалось, что представители Министерства молодежи Татарстана на днях встретятся с участниками несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, «а также представителями сообществ, мнение которых важно тем, кто был в числе митингующих».

ОбществоВласть Татарстан
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