Минниханов впервые прокомментировал прошедшие 23 января акции в поддержку Навального

Президент Татарстан Рустам Минниханов впервые отреагировал на прошедшие в РТ 23 января акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.



По его словам, за протестами стоят «деструктивные силы и пытаются воспользоваться любым моментом», в том числе используют «запрещенные приемы», поскольку привлекают молодежь.

Минниханов считает, что акции связаны в том числе с подготовкой к предстоящими осенью выборами в Госдуму. Он отметил, что нужно реагировать на все поступающие на счет этого сигналы.

Ранее сообщалось, что представители Министерства молодежи Татарстана на днях встретятся с участниками несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, «а также представителями сообществ, мнение которых важно тем, кто был в числе митингующих».