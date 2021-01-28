В Казани возложили цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда — видео

Фото: скриншот

В Казани возложили цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда в Дербышках в годовщину полного освобождения города-героя от блокады. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В церемонии приняли участие семеро блокадников Ленинграда, живущие в Казани.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Татьяна Леухина