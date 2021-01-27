В ФНС появится специальная инспекция для богатых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 февраля создает новую инспекцию, которая будет администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 миллионов рублей в год. Об этом сообщает «РИА Новости».

В качестве дополнительных критериев сотрудники службы будут учитывать наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

Для администрирования налогоплательщиков-физлиц с крупными доходами нужна особая компетенция из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения.

В ФНС подчеркнули, что создание инспекции не предполагает особых условий или изменения порядка работы налоговых органов с физлицами.

Президент России подписал закон о повышении с 1 января 2021 года налога для физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок более 5 млн рублей в год в ноябре 2020.

