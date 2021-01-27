Годовая инфляция в Татарстане выросла до 4,8%

В декабре 2020 года в Татарстане инфляция в годовом выражении достигла 4,8%, против 4,2% в ноябре. При этом в продовольственном сегменте цены выросли на 7,1%, хотя за месяц до этого этот показатель составлял 5,9%.

В Нацбанке по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ назвали причины ускорения инфляции. Это прежде всего снижение урожая ряда сельскохозяйственных культур, рост цен на продовольствие на мировых рынках и ослабление рубля.

Источник: Нацбанк по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ

В декабре ускорение роста цен на овощи внесло основной вклад в увеличение годовой продовольственной инфляции. В сегменте плодово-овощной продукции отмечается подорожание на 21%.

Годовая непродовольственная инфляция в декабре 2020 года в Татарстане составила 4,9% после 4,5% в ноябре.