Список персон

Шакиров Ришат Наилевич

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 17 февраля 1979 года в п.г.т. Арске Арского района ТАССР.

Образование

2001 г. — окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

2003-2004 гг. — следователь прокуратуры Высокогорского района РТ.
2004-2007 гг. — старший следователь прокуратуры Высокогорского района РТ.
2007-2011 гг. — заместитель прокурора Высокогорского района РТ.
2011-2016 гг. — прокурор Апастовского района РТ.
2016-2021 гг. — прокурор Кукморского района РТ.
С 2021 г. по настоящее время — прокурор Менделеевского района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Менделеевск
  • Адрес: 423650, ул. Фомина, д. 11
  • Телефон: (85549) 2-19-88
  • Email: men.prok@tatar.ru

Дата последнего обновления: 29.01.2021

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