Шакиров Ришат Наилевич
Общая информация
Родился 17 февраля 1979 года в п.г.т. Арске Арского района ТАССР.
Образование
2001 г. — окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
2003-2004 гг. — следователь прокуратуры Высокогорского района РТ.
2004-2007 гг. — старший следователь прокуратуры Высокогорского района РТ.
2007-2011 гг. — заместитель прокурора Высокогорского района РТ.
2011-2016 гг. — прокурор Апастовского района РТ.
2016-2021 гг. — прокурор Кукморского района РТ.
С 2021 г. по настоящее время — прокурор Менделеевского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: 423650, ул. Фомина, д. 11
- Телефон: (85549) 2-19-88
- Email: men.prok@tatar.ru
Дата последнего обновления: 29.01.2021