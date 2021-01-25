В Казани состоялась первая церемония вручения детской музыкальной премии «Балалар Премиясе»

22 января в казанском КСК «УНИКС» состоялась первая церемония вручения детской музыкальной премии «Балалар Премиясе» от телеканала ТМTV. Об этом сообщили в «Барс Медиа».

Премия вручалась юным артистам за музыкальные и хореографические достижения на детской татарской эстраде по итогам первого на татарском музыкальном телевидении еженедельного музыкального чарта «Балалы Солянка». Лауреатамистали: Лерия Гайфутдинова, Джамиля Асадуллина, Милина Хайруллина, Азалия Хайруллина, Раяна Ибатуллина, Наиля Славина, Амина Ахмедьянова, шоу группа «Веснушки», Азалия Яфясова, Айза, Набиуллина Карина, Миргаязов Аслан, Раяна Миннегалиева, Амелия Феофанова, Залия Зиннурова.

«Балалар Премиясе» является «младшей сестрой» ежегодной музыкальной премии в области популярной музыки телеканала ТМTV. Лауреатами конкурса становятся татарские певцы, музыканты и хореографические коллективы в возрасте до 16 лет включительно.