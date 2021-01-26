Сбер в Татарстане принял участие в итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ

В ежегодном мероприятии медицинского сообщества республики с участием президента Татарстана Рустама Минниханова Сбер представил свои цифровые сервисы и запущенные проекты.

По традиции до начала форума в Международном информационном центре «Казань» прошла выставка, на которой участники представили инновационные проекты, научные достижения и продемонстрировали новейшее оборудование.

Управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев рассказал участникам коллегии о новейших тенденциях в цифровой медицине и подвел промежуточные итоги реализации пилотных проектов экосистемы Сбера в Татарстане:

— Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) — эксперт в области машинного обучения, разработала Voice2Med — продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Еще одно решение группы ЦРТ — голосовые сервисы по автоматизации записи на прием к врачу и исходящего обзвона с целью подтверждения приема.

Пилот по тестированию сервиса голосового заполнения медицинской документации Voice2Med стартовал на базе 21-й городской поликлиники Казани в конце минувшего года и показал отличные результаты.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ:

«Врачи, которые приняли участие в пилотном проекте, отметили высокую скорость обработки информации, успешное распознавание медицинских терминов и специфики профессиональной речи. Voice2Med корректно распознает все медицинские термины и выражения, надежность распознавания достигает 97—98%. Кроме экономии более 20% времени врачей, решение позволяет улучшать эргономику рабочих мест и повышать качество медицинской документации».

Сервис «СберЗдоровье» (18+) — медицинская платформа, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, телемедицина (онлайн-консультации), запись на диагностику, комплексное обследование, программы ДМС, ветеринария, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями, медицинские гаджеты.



Программа запущена в Татарстане при поддержке администрации республики на базе военного госпиталя для пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и пациентов с COVID-19 для своевременной медицинской помощи и предотвращения кризисных состояний.

«СберМедИИ» (18+) — первая экосистема инновационных решений на базе ИИ для здравоохранения. Это команда разработчиков Лаборатории искусственного интеллекта Сбера и Сколковского института науки и технологий, которые объединились для разработки и интеграции решений с использованием алгоритмов искусственного интеллекта в систему здравоохранения России.



Пилотируемые в Татарстане сервисы, в работу с которыми вовлечены более 20 врачей в 12 клиниках: «Топ-3» диагноза, где из 265 диагнозов по МКБ определяются три наиболее вероятных по жалобам и анамнезу пациента амбулаторно-поликлинического звена; «КТ Легких» с поиском патологий, в том числе вызванных COVID-19, а также сегментация участков пораженной ткани легких с указанием объема поражения; «КТ Инсульт», где определяется тип и локализация зоны инсульта и сегментация КТ-снимков с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Пилотируемые в Татарстане сервисы, в работу с которыми вовлечены более 20 врачей в 12 клиниках: «Топ-3» диагноза, где из 265 диагнозов по МКБ определяются три наиболее вероятных по жалобам и анамнезу пациента амбулаторно-поликлинического звена; «КТ Легких» с поиском патологий, в том числе вызванных COVID-19, а также сегментация участков пораженной ткани легких с указанием объема поражения; «КТ Инсульт», где определяется тип и локализация зоны инсульта и сегментация КТ-снимков с острыми нарушениями мозгового кровообращения. СБЕР ЕАПТЕКА (18+) — первая в Татарстане аптека с доставкой и собственным хабом. Торжественное открытие состоялось 27 ноября в Казани. Представляет более 13 000 лекарств и товаров для здоровья и красоты. На сегодняшний день выполнено более 10 тысяч заказов, продано более 40 тысяч товаров.



До 2024 года СБЕР ЕАПТЕКА планирует открыть 10 аптек в республике: пять в Казани, остальные — в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске. После выхода на пиковые показатели каждая аптека будет создавать более 10 рабочих мест для персонала и более 50 — для курьеров.

С основным докладом об итогах деятельности системы здравоохранения РТ в 2020 году и основных задачах на год 2021 выступил глава здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Также на коллегии были вручены награды лучшим работникам отрасли.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»