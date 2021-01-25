В Казани в понедельник вечером образовались 9-балльные пробки

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В Казани в понедельник вечером (по состоянию на 17:33) образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Заторы наблюдаются на улицах Николая Ершова, Пушкина, Лево-Булачная,Тихомирнова. Длинная пробка образовалась на улице Родины. Затор из-за ДТП образовался на Вахитова, возле станции метро «Козья Слобода».Также движение затруднено на улицах Ленинградская, Петра Витера, Копылова.

Утром в Казани наблюдались пробки от 7 до 8 баллов.