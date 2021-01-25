Путин ответил студентке КФУ о протестах: все люди имеют право выражать свою точку зрения
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с учащимися вузов ответил на вопрос студентки КФУ о субботних протестах. Он заявил, что все люди имеют право выражать свою точку зрения, если это не выходит за рамки закона.
Он привел в пример революцию 1917 года и 90-е годы. Далее он привел в пример погромы в Вашингтоне.
«Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом», — сказал глава государства.
Путин также поддержал идею создания технопарков полного цикла при вузах. Он назвал такую практику хорошей.
Глава государства указал на то, что в России сейчас идет развитие и детских, и студенческих технопарков.
«У нас, по-моему, нет пока такого опыта, чтобы полного цикла технопарк был при вузе. Но в целом это хорошая практика», — сказал президент. Ее надо посмотреть и просчитать, уверен Путин.ОбществоВластьОбразование Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым