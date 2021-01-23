Минниханов оценил ситуацию с коронавирусом в Татарстане как стабильную

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике стабильная. По его словам, этого удалось добиться благодаря соблюдению всех требований Роспотребнадзора и слаженной работе всех органов.

Минниханов также обратил внимание, что в Татарстане проходит массовая вакцинация от коронавируса, которая позволит сформировать коллективный иммунитет и обеспечить защиту граждан, передает пресс-служба президента РТ.

«Большой объем вакцин поступит в феврале. Потребуется серьезная системная работа», — напомнил Минниханов.

Напомним, за последние сутки в Татарстане коронавирус был выявлен у 90 человек. Всего с начала пандемии на 23 января в республике зарегистрировано уже 15 365 случаев COVID-19.



Татьяна Демина